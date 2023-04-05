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Азербайджанские сейсмологи изучат сейсмическую ситуацию в зоне стихийного бедствия в Турции

Азербайджанские сейсмологи изучат сейсмическую ситуацию в зоне стихийного бедствия в Турции Азербайджанские сейсмологи изучат текущую сейсмическую ситуацию в турецких регионах, где 6 февраля этого года произошло разрушительное землетрясение.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 16:15
Азербайджанские сейсмологи изучат сейсмическую ситуацию в зоне стихийного бедствия в Турции

Азербайджанские сейсмологи изучат текущую сейсмическую ситуацию в турецких регионах, где 6 февраля этого года произошло разрушительное землетрясение.

Как сообщает Report, 5 апреля группа сотрудников Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) во главе с гендиректором, членом-корреспондентом Академии наук, профессором Гурбаном Етирмишли отправилась в братскую страну.

В рамках визита азербайджанские сейсмологи проведут комплексные геофизические и сейсмические исследования в Кахраманмараше и Хатае. Азербайджанские специалисты изучат ситуацию на глубинных разломах в районе землетрясения.

Специалисты также проведут сейсмическую оценку территории, на которой будет осуществляться застройка.

Исследования будут проводиться в рамках сотрудничества между Республиканским центром сейсмологической службы при НАНА и департаментом землетрясений Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Отметим, что центр и департамент AFAD также сотрудничают в области взаимного обмена данными сейсмических станций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan seysmoloqları Türkiyənin zəlzələ bölgəsində tədqiqatlara başlayırlar

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