Привлеченные к тушению лесных пожаров в Турции азербайджанские спасатели возвращаются на Родину

Пожарно-спасательные расчеты МЧС Азербайджана, направленные в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, с сегодняшнего дня возвращаются на Родину.

Пожарно-спасательные расчеты МЧС Азербайджана, направленные в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, с сегодняшнего дня возвращаются на Родину.

По сообщению Report, состав, привлеченный к тушению лесных пожаров в братской стране, 16 августа возвращается в Азербайджан, также возвращается техника, отправленная в братскую страну.

743 сотрудника МЧС проявили высокую самоотверженность в тушении лесных пожаров в Турции. К тушению лесных пожаров в Турции были привлечены 97 единиц техники, в том числе 77 пожарных и 6 насосных машин, 4 штабных автомобиля, 2 автобуса и 1 пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибия BE-200ÇS и 1 вертолет.