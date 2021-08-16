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Привлеченные к тушению лесных пожаров в Турции азербайджанские спасатели возвращаются на Родину

Привлеченные к тушению лесных пожаров в Турции азербайджанские спасатели возвращаются на Родину Пожарно-спасательные расчеты МЧС Азербайджана, направленные в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, с сегодняшнего дня возвращаются на Родину.
Внешняя политика
16 августа 2021 г. 10:33
Привлеченные к тушению лесных пожаров в Турции азербайджанские спасатели возвращаются на Родину
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Пожарно-спасательные расчеты МЧС Азербайджана, направленные в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, с сегодняшнего дня возвращаются на Родину.

По сообщению Report, состав, привлеченный к тушению лесных пожаров в братской стране, 16 августа возвращается в Азербайджан, также возвращается техника, отправленная в братскую страну.

743 сотрудника МЧС проявили высокую самоотверженность в тушении лесных пожаров в Турции. К тушению лесных пожаров в Турции были привлечены 97 единиц техники, в том числе 77 пожарных и 6 насосных машин, 4 штабных автомобиля, 2 автобуса и 1 пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибия BE-200ÇS и 1 вертолет.

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Версия на английском языке Azerbaijani firefighters return from Turkey
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsinə cəlb olunan azərbaycanlı yanğınsöndürənlər Vətənə qayıdır

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