Азербайджанские пожарные выразили соболезнования послу Ирана

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В связи с трагедией в Тегеране 19 января, когда в результате обрушения многоэтажного здания погибло более 30 иранских пожарных, посольством Ирана в Азербайджане было организовано шествие.

Как сообщает Report, шествие началось у пожарной части Сабаильского района Государственной противопожарной службы МЧС.

Начальник пожарной части Этибар Насиров заявил, что весть о гибели большого числа пожарных в Тегеране вызвало у него чувство сожаления. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Руководитель культурного центра Ирана Ибрагим Ибрагими же заявил, что пожарные во всем мире славятся своей дружбой и солидарностью. Он отметил, что пожарные ценой своей жизни спасли многих людей в разрушенном торговом центре.

Затем участники мероприятия проследовали до здания посольства Ирана, где выразили соболезнования послу этой страны в Азербайджане Джаваду Джахангирзаде.