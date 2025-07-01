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Азербайджанские пограничники в июне изъяли контрабанду на сумму 7 млн манатов

Азербайджанские пограничники в июне изъяли контрабанду на сумму 7 млн манатов В июне текущего года в Азербайджане азербайджанскими пограничниками выявлена и изъята контрабанда на сумму 7 млн 596 тыс. 391 манат.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 11:41
Азербайджанские пограничники в июне изъяли контрабанду на сумму 7 млн манатов

В июне текущего года в Азербайджане азербайджанскими пограничниками выявлена и изъята контрабанда на сумму 7 млн 596 тыс. 391 манат.

Как сообщили Report в Госпогранслужбе, в ходе мероприятий по борьбе с контрабандой изъяты непригодные к использованию автоматы, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

Кроме того, из незаконного оборота изъято 391 кг 268 г наркотических средств, 2 018 наркосодержащих таблеток, а также обнаружено и уничтожено 20 тонн 331 кг кустов дикой конопли.

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Версия на азербайджанском языке Bir ay ərzində sərhəddə 7 milyon manat dəyərində qaçaqmal tutulub

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