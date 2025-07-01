Азербайджанские пограничники в июне изъяли контрабанду на сумму 7 млн манатов

В июне текущего года в Азербайджане азербайджанскими пограничниками выявлена и изъята контрабанда на сумму 7 млн 596 тыс. 391 манат.

В июне текущего года в Азербайджане азербайджанскими пограничниками выявлена и изъята контрабанда на сумму 7 млн 596 тыс. 391 манат.

Как сообщили Report в Госпогранслужбе, в ходе мероприятий по борьбе с контрабандой изъяты непригодные к использованию автоматы, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

Кроме того, из незаконного оборота изъято 391 кг 268 г наркотических средств, 2 018 наркосодержащих таблеток, а также обнаружено и уничтожено 20 тонн 331 кг кустов дикой конопли.