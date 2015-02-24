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    ​Азербайджанские парламентарии едут в Таджикистан

    Депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Члены азербайджанского парламента Айдын Мирзазаде, Азер Бадамов и Руфат Гулиев 27 февраля отбудут в Таджикистан.

    Как сообщили Report из пресс-службы Милли Меджлиса, депутаты отправились в Таджикистан в качестве наблюдателей за предстоящими в этой стране парламентскими выборами. По линии Исполнительного комитета и Парламентской ассамблеи СНГ они посетят ряд избирательных участков, будут интересоваться вопросами применения новых избирательных технологий.

    Визит продлится до 2 марта. 

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