​Азербайджанские парламентарии едут в Таджикистан

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Члены азербайджанского парламента Айдын Мирзазаде, Азер Бадамов и Руфат Гулиев 27 февраля отбудут в Таджикистан.

Как сообщили Report из пресс-службы Милли Меджлиса, депутаты отправились в Таджикистан в качестве наблюдателей за предстоящими в этой стране парламентскими выборами. По линии Исполнительного комитета и Парламентской ассамблеи СНГ они посетят ряд избирательных участков, будут интересоваться вопросами применения новых избирательных технологий.

Визит продлится до 2 марта.