Азербайджанские НПО требуют от США и Евросоюза заставить Армению соблюдать санкции, введенные против РФ

09:49

Неправительственные организации Азербайджана (НПО) направили открытое письмо руководителям основных ответственных структур США и Европейского союза по контролю за введением и соблюдением санкций против России.

Как сообщает Report, письмо было адресовано:

Джанет Л. Йеллен - главе секретариата казначейства США, которому подчиняется Управление по контролю за иностранными активами США.

Алану Ф. Эстевесу - главе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США

Меррику Б. Гарланду, главе Министерства юстиции США

Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейской Комиссии

Джозефу Боррелю, Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности

Шарлю Мишелю, Президенту Совета Европейского Союза

В обращении отмечается: "Обращаемся к вам с просьбой выразить серьезную озабоченность деятельностью Республики Армения, создавшей условия для уклонения Россией от международных санкций, введенных в связи с войной в Украине. Эти санкции, введенные западными странами, направлены на привлечение России к ответственности и предотвращение гуманитарного кризиса. Власти Армении, проводя лицемерную политику, нарушают требования международного права и, оказывая поддержку России в уклонении от санкций, углубляют гуманитарный кризис в Украине. После начавшейся в 2020 году войны между Россией и Украиной на Южном Кавказе стал наблюдаться резкий рост импорта и экспорта Армении не соответствующий ее экономическому потенциалу. В авторитетных международных отчетах особо подчеркивается многократный рост внешнеторгового оборота Армении с Россией по мере расширения сферы действия пакета санкций, введенных в отношении РФ Европейским союзом и США".

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