Азербайджанские НПО требуют от Армении соблюдения международных экологических норм и стандартов

"Армения категорически выступает против 15-й цели по защите экосистем суши".

Армения выступает против ряда целей ООН в области устойчивого развития, в частности против 15-й цели ЦУР по защите экосистем суши.

Как сообщает Report, об этом говорилось в открытом письме, направленном организациями гражданского общества Азербайджана премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

"Мы также внимательно следим за нарастающим беспокойством организаций гражданского общества Армении расширяющимися в стране экологическими проблемами и разделяем их глубокую озабоченность. Разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран. Трансграничный характер экологического ущерба ставит под угрозу здоровье и благополучие общин, проживающих в регионе и за его пределами.

Мы требуем прекращения работ горнодобывающей промышленности, проводимых с нарушением международных экологических норм и стандартов, прав населения региона.

Отмечаем, что цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) обеспечивают всеобъемлющие рамки для решения экологических, социальных и экономических проблем. Государства–члены ООН признали такие факторы, как чистый воздух, безопасная питьевая вода и санитария, факторами окружающей среды, влияющими на здоровье. В то же время ООН признает чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду основным правом человека. Однако, совершая эти экологические преступления, Армения полностью выступает против целей ООН в области устойчивого развития, в частности 3-й – "Хорошее здоровье и благополучие", 6-й – "Чистая вода и санитария", 12-й – "Ответственное потребление и производство", 13-й – "Борьба с изменением климата" и 15-й – "Защита экосистем суши", - говорится в письме.