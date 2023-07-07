О нас

Азербайджанские НПО требуют от Армении соблюдения международных экологических норм и стандартов

Азербайджанские НПО требуют от Армении соблюдения международных экологических норм и стандартов "Армения категорически выступает против 15-й цели по защите экосистем суши".
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 10:28
Азербайджанские НПО требуют от Армении соблюдения международных экологических норм и стандартов

Армения выступает против ряда целей ООН в области устойчивого развития, в частности против 15-й цели ЦУР по защите экосистем суши.

Как сообщает Report, об этом говорилось в открытом письме, направленном организациями гражданского общества Азербайджана премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

"Мы также внимательно следим за нарастающим беспокойством организаций гражданского общества Армении расширяющимися в стране экологическими проблемами и разделяем их глубокую озабоченность. Разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран. Трансграничный характер экологического ущерба ставит под угрозу здоровье и благополучие общин, проживающих в регионе и за его пределами.

Мы требуем прекращения работ горнодобывающей промышленности, проводимых с нарушением международных экологических норм и стандартов, прав населения региона.

Отмечаем, что цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) обеспечивают всеобъемлющие рамки для решения экологических, социальных и экономических проблем. Государства–члены ООН признали такие факторы, как чистый воздух, безопасная питьевая вода и санитария, факторами окружающей среды, влияющими на здоровье. В то же время ООН признает чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду основным правом человека. Однако, совершая эти экологические преступления, Армения полностью выступает против целей ООН в области устойчивого развития, в частности 3-й – "Хорошее здоровье и благополучие", 6-й – "Чистая вода и санитария", 12-й – "Ответственное потребление и производство", 13-й – "Борьба с изменением климата" и 15-й – "Защита экосистем суши", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri Ermənistandan beynəlxalq ekoloji normaları yerinə yetirməyi tələb edir

Самое читаемое

Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi