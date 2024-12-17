Азербайджанские НПО призвали ЮНЕСКО отправить миссию в Армению

Азербайджанские общественные организации направили открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Азербайджанские общественные организации направили открытое письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщает Report, в письме выражена обеспокоенность целенаправленным уничтожением Арменией азербайджанского культурного и исторического наследия.

"Мы обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность и призвать к действиям против проводимой со стороны Армении систематической политики, которая преднамеренно уничтожает культурные ценности, стирает исторические и культурные корни азербайджанского наследия в Армении. Азербайджанское культурное наследие в Западном Зангезуре, Гафане, Иреване, Гёйче, Нюведи, Веди и других местах было преднамеренно уничтожено и незаконно присвоено в рамках политики, проводимой Арменией. Среди многочисленных примеров — мечеть "Демирбулаг" в Иреване, снесенная бульдозерами во время конфликта в начале 1990-х годов, и мечеть "Сардар" XVI века, разрушенная в несколько этапов. Та же участь постигла мечети "Гала", "Шах Аббас", "Тепебашы", "Зал-хан", "Сартиб-хан", "Гаджи Новрузали-бек", "Гаджи Джафар-бек", "Реджеп-паша", "Мухаммед Сартиб-хан", "Гаджи Инам" и более 300 других объектов религиозного и культурного наследия в Армении", - говорится в письме.

Отмечается, что единственная сохранившаяся мечеть в Ереване – Голубая мечеть – фальсифицируется и выдается за "персидскую".

"Кроме того, более 500 азербайджанских кладбищ в Армении, включая "Агадада", Ашагы Шорджа", "Гюллюбулаг" и "Сарал", были осквернены и разрушены. Была разрушена могила великого азербайджанского поэта Ашуга Алескера – выдающегося представителя нематериального культурного наследия Азербайджана.

Эта широкомасштабная кампания не ограничивается физическим уничтожением, поскольку исторические названия азербайджанских сел были полностью изменены, а древние топонимы заменены армянскими. Кроме того, действия Армении против азербайджанского наследия включают незаконное присвоение и изменение объектов культурного наследия. Единственная сохранившаяся мечеть в Армении - "Голубая мечеть" в Иреване ложно представлена как "персидская мечеть". На самом деле мечеть была построена азербайджанцами и на протяжении веков посещалась ими.

В обращении к ЮНЕСКО в 2022 году более 100 азербайджанских ученых и общественных деятелей предупредили, что квартал Тепебаши в Иреване, являющийся единственной сохранившейся частью исторического старого города, ныне находится под угрозой полного уничтожения. Армения продолжает уничтожать последние сохранившиеся следы азербайджанской культуры посредством так называемого проекта "реконструкции" в исторически азербайджанском квартале Тепебаши", - говорится в письме.

"Уважаемый Генеральный директор,

На протяжении многих лет азербайджанские НПО и диаспора обращаются к ЮНЕСКО с призывом отреагировать и осудить целенаправленную государственную политику уничтожения культурного наследия азербайджанского народа в Армении. Азербайджанское гражданское общество твердо убеждено в необходимости срочного вмешательства со стороны ЮНЕСКО, чтобы остановить систематическую политику одного из государств-членов организации, направленную на преднамеренное уничтожение культурных ценностей и отрицание исторических и культурных корней культурного наследия азербайджанского народа. Мы ожидаем от ЮНЕСКО принципиального и последовательного подхода в защите принципов и ценностей, которые она отстаивает.

В свете вышеизложенного, мы, представители азербайджанских НПО, вновь обращаемся к ЮНЕСКО с просьбой направить в Армению миссию по сбору фактов для мониторинга и документирования состояния азербайджанского культурного наследия и потребовать от Армении выполнения международных обязательств по охране азербайджанского культурного наследия, вытекающих из различных международных конвенций, в частности, конвенций ЮНЕСКО", - говорится в письме.

Письмо подписали Фуад Мамедов, Азербайджанская культурная ассоциация "Симург"; Азиз Алекберли, Община Западного Азербайджана; Фариз Халилли, Общественная ассоциация содействия сохранению культурного наследия "Мирас"; Нармина Агаева, Общественное объединение "Продвижение культурного наследия Иревана"; Гаджи Абдулла, Общественное объединение "Зангезур"; Умуд Рагимоглу, Международный фонд "Евразия Пресс"; Новелла Джафарова, Азербайджанское общество защиты прав женщин имени Диляры Алиевой; Саадат Бананъярлы, Общественное объединение "Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека"; Салтанат Годжаманлы, Общественное объединение "Защита прав человека и законности"; Мубариз Аскеров, Общественное объединение по продвижению национальных ценностей "Объектив"; Заур Ибрагимли, Общественное объединение "Центр социально-экономических исследований Приоритет"; Шахла Нагиева, Общественное объединение культурных связей "Sönməz Məşəl"; Шейда Аллахвердиева, Общественное объединение "ИКОМОС Азербайджан"; Гамар Багирова, Общественное объединение по развитию культуры, науки и образования им. Джафара Джаббарлы; Ульвия Бабирова, Общественное объединение "Волонтеры культуры"; Тургай Гасымзаде, Ассоциация по защите культурного наследия Азербайджана и поддержке туризма; Эсмира Фуад, Книжный фонд "Вечный Туран"; Азер Аллахверянов, Общественное объединение "Платформа миграционных инициатив Евразии"; Севда Тахирли, Фонд Мирзы Алекпера Сабира; Шахин Гадиров, Общественное объединение культуры и искусства "Zirvə"; Фарида Миришова, Общественное объединение развития и поддержки культуры "İz"; Самед Векилов, Общественное объединение "Юридический центр Müvəkkil".