Азербайджанские НПО обратились к госсекретарю США Марко Рубио

Азербайджанские НПО обратились к госсекретарю США Марко Рубио.

Азербайджанские неправительственные организации обратились к госсекретарю США Марко Рубио.

Как сообщает Report, в нем говорится:

"Уважаемый госсекретарь США Марко Рубио!

Письмо группы конгрессменов, адресованное Вам по вопросу суверенных территорий Азербайджана, и их действия против мирного процесса между Азербайджаном и Арменией вызвали резкое возмущение в азербайджанском обществе. Мы решительно отвергаем подобные односторонние подходы.

Считаем, что проармянские фигуры эпохи Байдена–Блинкена фактически совершили открытую провокацию против мирных усилий президента США Дональда Трампа на Южном Кавказе.

Недавно лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Абу-Даби (ОАЭ). Сообщается, что текст мирного соглашения уже согласован, а сложная и серьезная работа по продвижению мирного процесса продолжается. На этом фоне призывы группы конгрессменов США являются попыткой помешать процессу, искусственно создать напряженность и спровоцировать новый очаг конфликта в регионе.

Вызывает глубокое сожаление, что лица, не имеющие никакого отношения к региону и не обладающие должной осведомленностью о его проблемах, подписывают безответственные заявления в обмен на материальные поощрения со стороны армянского лобби в США. Азербайджанская общественность хорошо знает этих лиц: они молчали, когда Армения оккупировала азербайджанские земли, закрывали глаза на кровопролитие невинных жертв, на трагедию Ходжалы, занимали сторону агрессора. И сегодня они делают все возможное, чтобы военные преступники, пролившие кровь азербайджанского народа, избежали ответственности. Эти конгрессмены не пользуются никаким уважением в Азербайджане.

Напоминаем, что один из ярких представителей таких антиазербайджанских инициатив — бывший сенатор Боб Менендес, также известный своей резкой критикой президента Трампа, — был осужден за коррупцию и взяточничество. Среди авторов последнего обращения значится и сенатор-демократ Адам Шифф, не раз призывавший к уголовному преследованию господина Трампа и также замеченный в систематических проармянских выступлениях.

Конгрессмен Фрэнк Паллоне, посетивший Баку в прошлом году в рамках мероприятия COP29, был встречен общественными активистами лозунгами "Убирайся!". В результате он был вынужден досрочно прервать свой визит и с позором покинул страну.

Мы убеждены, что прежде чем говорить о возвращении армян на суверенные территории Азербайджана, такие конгрессмены, как Ф. Паллоне, должны признать право на возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении. Беженцы из Западного Азербайджана имеют такое же право мирно вернуться на свою историческую родину. Община Западного Азербайджана, в отличие от армянских кругов, уже выразила готовность к диалогу с Арменией по этому вопросу.

Материально-культурное наследие азербайджанского народа было варварски разрушено и разграблено как на оккупированных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, так и на территории нынешней Армении. Замалчивание этого факта - вопиющая несправедливость, которую международное сообщество не должно игнорировать.

Недавние заявления швейцарского парламента, представленные под видом "международного форума мира", но фактически содержащие предложения, наносящие ущерб миру и стабильности на Южном Кавказе и поощряющие реваншистские настроения в Армении, являются предательством самой идеи построения доверия и устойчивого мира в регионе. Упоминание этих провокационных шагов в письме, адресованном Вам от имени группы конгрессменов, еще раз раскрывает истинную суть как самого обращения, так и его инициаторов.

Мы убеждены, что основной целью авторов этого обращения является их обеспокоенность позитивной динамикой в двусторонних отношениях между Азербайджаном и США, что отчетливо проявляется в недавней переписке лидеров наших стран. Мы уверены, что администрация президента Дональда Трампа, прилагающая конструктивные и последовательные усилия для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе, даст должную и справедливую оценку действиям этих конгрессменов, являющихся представителями так называемого "вашингтонского болота".

Документ подписали:

Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

Азиз Алекберли – председатель правления Общины Западного Азербайджана

Амир Алиев – председатель ОО "Центр продвижения прав человека"

Фариз Халилли – ОО "Мирас" по содействию изучению культурного наследия

Умуд Мирзаев – председатель "Международного Евразийского медиа-фонда"

Заур Ибрагимли – председатель ОО "Центр социально-экономических исследований "Приоритет""

Ирада Рзазаде - председатель ОО "Во имя социального благополучия граждан"

Гаджи Абдулла - председатель ОО "Общества Зангезур"

Кёнюль Бехбудова – председатель ОО "Карабахские семьи пропавших без вести"

Хатира Велиева - председатель ОО "Поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди"

Вугар Гадиров – председатель ОО "Молодежная организация во имя возвращения и возрождения"

Ряй Керимоглу - председатель ОО "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане"