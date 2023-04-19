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Азербайджанские НПО направили письмо протеста в связи с отчетом "Caucasus Heritage Watch"

Азербайджанские НПО направили письмо протеста в связи с отчетом "Caucasus Heritage Watch" Азербайджанские неправительственные организации, осуществляющие деятельность в сферах науки, истории и культуры, направили письмо протеста в связи с отчетом "Caucasus Heritage Watch: 2-й специальный отчет", подготовленным при поддержке Корнеллского универ
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 19:45
Азербайджанские НПО направили письмо протеста в связи с отчетом Caucasus Heritage Watch

Азербайджанские неправительственные организации, осуществляющие деятельность в сферах науки, истории и культуры, направили письмо протеста в связи с отчетом "Caucasus Heritage Watch: 2-й специальный отчет", подготовленным при поддержке Корнеллского университета и университета Пердью, а также Фонда Форда.

Как сообщает Report, в письме особо подчеркивается, что два человека, участвовавших в подготовке "Caucasus Heritage Watch: 2-й специальный отчет", являются армянами по национальности, а другие известны своими проармянскими позициями, в связи с чем не вызывает удивления подготовка подобного искаженного отчета.

В письме также была представлена ​​подробная информация об оккупации Арменией азербайджанских территорий и ее последствиях: "Если представители университетов и Фонда захотят провести исследования в Карабахском регионе Азербайджана, им может быть оказана помощь в создании соответствующих условий".

Напомним, что во втором специальном отчете "Caucasus Heritage Watch" не освещены преступления, совершенные против материального и культурного наследия Азербайджана в период 30-летней оккупации Карабаха со стороны Армении.

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