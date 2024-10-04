Азербайджанские НПО Адаму Шиффу: Ваш подход наносит серьезный удар по интересам США в регионе

Проармянский конгрессмен США Адам Шифф выступил с инициативой о выделении финансовой помощи реваншистам в Армении. Этот факт вызвал возмущение представителей гражданского общества Азербайджана.

Проармянский конгрессмен США Адам Шифф выступил с инициативой о выделении финансовой помощи реваншистам в Армении. Этот факт вызвал возмущение представителей гражданского общества Азербайджана.

Группа азербайджанских НПО направила открытое письмо конгрессмену США Адаму Шиффу, автору законопроекта под названием "Акт о восстановлении доходов Арцаха от 2024 года".

В обращении к ярому исламофобу Адаму Шиффу говорится, что с подачи армянского лобби его дискриминационный подход к праву азербайджанцев, насильственно перемещенных Арменией, вернуться в свои дома, является оскорблением нравственных ценностей.

"Вы упорно молчали, когда 750 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке и более 30 лет были лишены права на возвращение, когда произошел геноцид в Ходжалы. Вы снова молчите, когда мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить невинных гражданских лиц, пользующихся правом на возвращение", - говорится в обращении.

Азербайджанские НПО призвали Адама Шиффа найти в себе мужество отозвать документ, основанный на ложной, предвзятой информации. "В противном случае ваш нынешний подход не только не принесет пользы простым гражданам Армении и Азербайджана, но и нанесет большой удар по интересам США в регионе, имеющем важное значение".

Обращение к конгрессмену США Адаму Шиффу подписали главы Общественного объединения "Семьи пропавших без вести Карабаха", Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди", Общины Западного Азербайджана, , Общественного объединения "Азербайджанская кампания против наземных мин", Общественного объединения "Признание Ходжалинского геноцида", Общественного объединения "Молодежная организация за возвращение и возрождение" и других известных НПО.

Авторы обращения заявили, что этот поспешно подготовленный законопроект носит дискриминационный характер, является односторонним и вырванным из контекста набором необоснованной информации. "Мы понимаем, что основной причиной вашей дискриминации в отношении Азербайджана является этническая и религиозная симпатия армянам. Если эта инициатива будет поддержана, такой документ станет нарушением прав человека и международного права".

Отметим, что в последнее время гражданское общество Азербайджана серьезно реагирует на клеветнические кампании против нашей страны, демонстрирует высокую активность в этой сфере, принимает последовательные заявления. На днях президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести лиц: защита прав семей знать правду" обратил внимание на обращения азербайджанского гражданского общества в различные международные организации по поводу пропавших без вести и заявил, что соответствующие международные структуры не должны оставаться безмолвными к этим обращениям, должны предпринять решительные шаги.

Представляем полный текст обращения:

"Господин Шифф,

Мы, представители азербайджанского гражданского общества и бывшие вынужденные переселенцы, насильственно выселенные из своих домов вооруженными силами Армении при оккупации ими азербайджанских территорий, осуждаем выдвинутую вами инициативу "Акт о восстановлении доходов Арцаха" от 2024 года.

Этот законопроект составлен необдуманно и является дискриминационным, поскольку в нем пропагандируются в отрыве от контекста однобокие нарративы, которые полностью игнорируют бедственное положение и страдания одной группы людей и поощряют другую группу. Мы понимаем, что этнические и религиозные симпатии являются основной причиной вашего дискриминационного отношения к Азербайджану. Принятие такого документа станет оскорблением прав человека и международного права, предвестником нестабильности, человеческих страданий и ущерба для региональной роли США.

В этом смысле досадно видеть, как избранный представитель выступает с подобной инициативой, чтобы продвигать частные интересы в угоду определенному лобби, а не служению общественным интересам. Все это происходит в ущерб универсальным ценностям и принципам, которые отстаивают США.

Мы, люди, которые провели большую часть своей жизни в условиях лишений из-за незаконной оккупации и этнической чистки со стороны Армении, понимаем исключительную ценность и необходимость права на возвращение. Это право является частью основных прав человека независимо от его этнической или религиозной принадлежности.

Миссия ООН, посетившая Карабахский регион Азербайджана после восстановления суверенитета Азербайджана в сентябре 2023 года, заявила, что "не зафиксировала никакого ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, или культурной и религиозной инфраструктуре" и "не получала никакой информации ни от местных жителей, ни от кого-либо другого о насилии в отношении гражданских лиц после последнего прекращения огня" ( https://press.un.org/en/2023/db231002.doc.htm ).

Ваш дискриминационный подход к праву на возвращение в свои дома насильственно перемещенных Арменией азербайджанцев в угоду армянским лоббистским группам является предосудительным с моральной точки зрения. Вы хранили абсолютное молчание, когда 750 тысяч азербайджанцев подвергались этнической чистке, геноциду в Ходжалы и более тридцати лет были лишены фундаментального права на возвращение. Сейчас вы также молчите, когда установленные Арменией мины продолжают убивать и калечить невинных гражданских лиц, которые просто осуществляют свое право на возвращение.

Мы благодарны правительству Азербайджана за то, что прекращена незаконная оккупация наших территорий со стороны Армении, в результате чего была заложена основа для осуществления нашего права на добровольное, безопасное и достойное возвращение. Мы верим, что благодаря масштабным восстановительным и строительным работам на освобожденных территориях, будут устранены последствия войны, обеспечено благополучие всех людей, насильственно перемещенных в результате незаконной армянской оккупации.

Никогда не поздно измениться и занять справедливую позицию. Мы понимаем, что это требует мужества и силы духа. Но если бы вы сделали приоритетом не свои личные интересы, а интересы Соединенных Штатов, а также мир и процветание народов Армении и Азербайджана, вы отозвали бы этот необоснованный и дискриминационный законопроект.

В противном случае ваш нынешний подход не только не принесет пользы простым гражданам Армении и Азербайджана, но и нанесет значительный ущерб интересам Соединенных Штатов в этом важнейшем регионе.

С уважением,

Кёнуль Бехбудова, Общественное объединение "Пропавшие семьи из Карабаха";

Хатира Велиева, Общественное объединение по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) "Ханкенди";

Азиз Алекберли, Община Западного Азербайджана;

Афиз Сафиханов, Общественное объединение "Азербайджанская кампания против наземных мин";

Лейла Гусейнова, Общественное объединение "Социальная защита беженцев и вынужденных переселенцев";

Джейран Азизова, Общественное объединение "За признание Ходжалинского геноцида";

Вюгар Гадиров, Общественное объединение "Молодежная организация за возвращение и возрождение";

Рей Керимоглу, Азербайджанская ассоциация жертв наземных мин;

Айшан Гусейнова, Общественное объединение "Раскрытие правды о геноциде";

Заур Ибрагимли, Общественное объединение "Центр социально-экономических исследований "Приоритет";

Ирада Рзазаде, Общественное объединение "За социальное благополучие граждан".

Умуд Мирзоев, Международный фонд евразийской прессы".