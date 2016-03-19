Азербайджанские наблюдатели высоко оценивают подготовку к парламентским выборам в Казахстане

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанские наблюдатели на внеочередных парламентских выборах в Казахстане высоко оценивают подготовку к выборам в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Khabar.kz, об этом было заявлено на встрече азербайджанских наблюдателей в Центральной избирательной комиссии Казахстана.

В частности, секретарь ЦИК Азербайджана Микаил Рагимов сообщил, что выборы в Казахстане всегда проходят организованно. По его словам, азербайджанские наблюдатели будут осуществлять свою миссию в Астане и Алмате.

Кроме того, азербайджанские наблюдатели будут осуществлять мониторинг выборов в составе делегаций ТюркПА и СНГ.

Отметим, что выборы в Казахстане пройдут 20 марта.