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    Азербайджанские наблюдатели высоко оценивают подготовку к парламентским выборам в Казахстане

    Азербайджанские наблюдатели будут осуществлять мониторинг выборов в Астане и Алматы

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанские наблюдатели на внеочередных парламентских выборах в Казахстане высоко оценивают подготовку к выборам в этой стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на Khabar.kz, об этом было заявлено на встрече азербайджанских наблюдателей в Центральной избирательной комиссии Казахстана.

    В частности, секретарь ЦИК Азербайджана Микаил Рагимов сообщил, что выборы в Казахстане всегда проходят организованно. По его словам, азербайджанские наблюдатели будут осуществлять свою миссию в Астане и Алмате.

    Кроме того, азербайджанские наблюдатели будут осуществлять мониторинг выборов в составе делегаций ТюркПА и СНГ.

    Отметим, что выборы в Казахстане пройдут 20 марта.

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