О нас

Азербайджанские музыканты, проживающие в Мексике, выступили с грандиозной концертной программой

Азербайджанские музыканты, проживающие в Мексике, выступили с грандиозной концертной программой Члены симфонического оркестра штата Мехико, солистка оркестра наша соотечественница Нана Бабаева и скрипач Чингиз Мамедов выступили с концертной программой в Национальном культурном центре в Мехико.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 06:18
Азербайджанские музыканты, проживающие в Мексике, выступили с грандиозной концертной программой

Члены симфонического оркестра штата Мехико, солистка оркестра наша соотечественница Нана Бабаева и скрипач Чингиз Мамедов выступили с концертной программой в Национальном культурном центре в Мехико.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в концерте под управлением Родриго Масиаса прозвучали произведения композитора Игоря Стравинского и Антона Брукнера.

Отметим, что выступление Наны Бабаевой, которая с большим мастерством исполнила произведение композитора И.Стравинского “Скрипичный концерт”, было встречено аплодисментами гостей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikada yaşayan həmvətənlərimiz möhtəşəm konsert proqramı ilə çıxış ediblər

Экслюзивные новости

Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi