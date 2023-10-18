Азербайджанские музыканты, проживающие в Мексике, выступили с грандиозной концертной программой

Члены симфонического оркестра штата Мехико, солистка оркестра наша соотечественница Нана Бабаева и скрипач Чингиз Мамедов выступили с концертной программой в Национальном культурном центре в Мехико.

Члены симфонического оркестра штата Мехико, солистка оркестра наша соотечественница Нана Бабаева и скрипач Чингиз Мамедов выступили с концертной программой в Национальном культурном центре в Мехико.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, в концерте под управлением Родриго Масиаса прозвучали произведения композитора Игоря Стравинского и Антона Брукнера.

Отметим, что выступление Наны Бабаевой, которая с большим мастерством исполнила произведение композитора И.Стравинского “Скрипичный концерт”, было встречено аплодисментами гостей.