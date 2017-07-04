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    Азербайджанские молодые дипломаты принимают участие в тренингах Тюркского Совета

    Проходящие в Кыргызстане курсы продлятся до 16 июля

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские молодые дипломаты принимают участие в 4-х по счету тренингах "Молодые дипломаты Тюркского Совета" в Дипломатической Академии МИД Кыргызстана.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Тюркского Совета, курсы продлятся до 16 июля.

    Помимо дипломатов из Азербайджана, в тренингах участвуют около 20 дипломатов из Турции, Казахстана, Кыргызстана и Венгрии.

    В рамках тренингов молодые дипломаты получат информацию об отношениях между странами, текущих вопросах в странах-членах Тюркского Совета и т.д.

    Отметим, что подобные тренинги проходили также и в Азербайджане 1-15 марта 2015 года. 

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