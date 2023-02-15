Азербайджанские и турецкие телеканалы приступили к совместному вещанию

Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.
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В ходе трансляции озвучивается призыв к мировому сообществу сделать пожертвования для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции.
Отметим, что собранные средства будут перечислены на счета Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Турецкого общества Красного Полумесяца.