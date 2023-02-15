Азербайджанские и турецкие телеканалы приступили к совместному вещанию

Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.

Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.

Как сообщает Report , совместное вещание организовано в рамках кампании"Турция, единое сердце".

В ходе трансляции озвучивается призыв к мировому сообществу сделать пожертвования для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Отметим, что собранные средства будут перечислены на счета Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Турецкого общества Красного Полумесяца.