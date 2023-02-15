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Азербайджанские и турецкие телеканалы приступили к совместному вещанию

Азербайджанские и турецкие телеканалы приступили к совместному вещанию Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 21:53
Азербайджанские и турецкие телеканалы приступили к совместному вещанию

Азербайджанское Телевидение и Азербайджанское радио начали совместное вещание с теле- и радиоканалами Турции и Северного Кипра в целях привлечения помощи для пострадавших от землетрясений в братской стране.

Как сообщает Report, совместное вещание организовано в рамках кампании"Турция, единое сердце".

В ходе трансляции озвучивается призыв к мировому сообществу сделать пожертвования для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Отметим, что собранные средства будут перечислены на счета Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Турецкого общества Красного Полумесяца.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Tükiyə kanalları xeyriyyə məqsədilə ortaq yayıma start verilib

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