Габала и Генджу станут городами-побратимами

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанские и корейские города станут городами-побратимами. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью журналистам находящийся в Барде посол Республики Корея в Азербайджане Чои Сук-Ин.

По словам посла, городами-побратимами будут один из крупных туристических городов Кореи Генджу и Габала, а также Барда и один из исторических корейских городов. Для этого посол Азербайджана в Корее проводит необходимую работу.

По словам посла, вопрос относительно Барды был обсужден на сегодняшней встрече с главой ИВ Бардинского района Видади Исаевым.