Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях

Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях.

Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (AzMİU) и F-Holding.

Меморандум, основанный на государственно-частном сотрудничестве, предусматривает привлечение иностранных специалистов к обучению, различным программам, мастер-классам на архитектурном факультете AzMİU, проведение конференций и конгрессов. В то же время планируется разработка совместных проектов, связанных с освобожденными территориями, с участием испанских архитекторов.

Учредитель F-Holding Фарид Мустафаев, один из видных деятелей азербайджанской диаспоры в Испании, отметил, что данный меморандум создаст условия для деятельности азербайджанских архитекторов за рубежом, а также зарубежных архитекторов в Азербайджане и внесет свой вклад в развитие архитектуры страны.

"Карабах освобожден от оккупации. Мы будем поддерживать деятельность зарубежных архитекторов в реставрации памятников на этих территориях", - сказал он.