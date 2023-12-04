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Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях

Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях.
Внешняя политика
4 декабря 2023 г. 11:33
Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях

Азербайджанские и испанские архитекторы осуществят совместный проект на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании между Азербайджанским университетом архитектуры и строительства (AzMİU) и F-Holding.

Меморандум, основанный на государственно-частном сотрудничестве, предусматривает привлечение иностранных специалистов к обучению, различным программам, мастер-классам на архитектурном факультете AzMİU, проведение конференций и конгрессов. В то же время планируется разработка совместных проектов, связанных с освобожденными территориями, с участием испанских архитекторов.

Учредитель F-Holding Фарид Мустафаев, один из видных деятелей азербайджанской диаспоры в Испании, отметил, что данный меморандум создаст условия для деятельности азербайджанских архитекторов за рубежом, а также зарубежных архитекторов в Азербайджане и внесет свой вклад в развитие архитектуры страны.

"Карабах освобожден от оккупации. Мы будем поддерживать деятельность зарубежных архитекторов в реставрации памятников на этих территориях", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Spanish architects to implement joint projects in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı və ispan memarlar azad edilmiş ərazilərdə birgə layihə həyata keçirəcəklər

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