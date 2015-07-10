Азербайджанские дипломаты посетили Аллею почетного захоронения

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Делегация министерства иностранных дел посетила Аллею почетного захоронения по случаю Дня сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана.

Как сообщает Report, делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Кроме того, дипломаты посетили Аллею шехидов, где почтили память тех, кто отдал свои жизни за независимость Азербайджана.

Напомним, 9 июля был назначен Днем сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана согласно указу президента страны, подписанному в 2007 году.