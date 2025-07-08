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Азербайджанские дипломаты обсудили защиту прав азербайджанцев, проживающих за рубежом

Азербайджанские дипломаты обсудили защиту прав азербайджанцев, проживающих за рубежом 14:47
Внешняя политика
8 июля 2025 г. 15:13
Азербайджанские дипломаты обсудили защиту прав азербайджанцев, проживающих за рубежом

В Баку прошла 7-ая панельная дискуссия, посвященная теме "Укрепление национальной солидарности: деятельность диаспоры и консульские вопросы".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в соцсети "X".

По информации ведомства, панельная дискуссия состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

На панельной дискуссии выступили заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев и начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров.

В рамках мероприятия были проведены обсуждения по вопросам сплочения азербайджанцев, проживающих за пределами страны, защиты их прав, обеспечения необходимыми консульскими услугами, эвакуации в кризисных ситуациях, а также другим соответствующим темам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diplomatları xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması məsələsini müzakirə ediblər

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