Азербайджанские дипломаты обсудили вопросы безопасности на фоне региональных и международных угроз

17:29

С участием заместителей министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова и Ялчина Рафиева в качестве основных докладчиков состоялась первая панельная дискуссия на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало на своей странице в социальной сети "X".

Согласно информации, панельная дискуссия состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы, посвященного теме "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" .

"В рамках панели были проанализированы приоритеты, созданные реалиями постконфликтного периода во внешней политике Азербайджана, состояние процесса нормализации и существующие вызовы, вопросы безопасности, которые могут повлиять на нашу страну на фоне региональных и международных угроз, существующие вызовы и возможности в рамках деятельности на многосторонних платформах", - отмечается в информации.