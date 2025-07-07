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Азербайджанские дипломаты обсудили вопросы безопасности на фоне региональных и международных угроз

Азербайджанские дипломаты обсудили вопросы безопасности на фоне региональных и международных угроз 17:29
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 17:46
Азербайджанские дипломаты обсудили вопросы безопасности на фоне региональных и международных угроз

С участием заместителей министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова и Ялчина Рафиева в качестве основных докладчиков состоялась первая панельная дискуссия на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало на своей странице в социальной сети "X".

Согласно информации, панельная дискуссия состоялась в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы, посвященного теме "Внешняя политика и многосторонняя дипломатия в меняющемся мировом порядке" .

"В рамках панели были проанализированы приоритеты, созданные реалиями постконфликтного периода во внешней политике Азербайджана, состояние процесса нормализации и существующие вызовы, вопросы безопасности, которые могут повлиять на нашу страну на фоне региональных и международных угроз, существующие вызовы и возможности в рамках деятельности на многосторонних платформах", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diplomatları regional və beynəlxalq təhdidlərin fonunda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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