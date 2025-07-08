Азербайджанские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с разными странами

Азербайджанские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с разными странами

В Баку в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" прошла восьмая панельная дискуссия под названием "Повестка двустороннего сотрудничества: вызовы и возможности".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в панельной дискуссии в качестве основных докладчиков приняли участие заместители министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, Эльнур Мамедов, Ялчин Рафиев и Самир Шарифов.

В целом, участники обсудили четыре основных направления в рамках заданной темы. В ходе панельной дискуссии были проанализированы текущие достижения двустороннего сотрудничества с отдельными странами, определены дальнейшие шаги на основе этого анализа и изучены механизмы, способствующие расширению двусторонних связей.