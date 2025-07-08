О нас

Азербайджанские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с разными странами

Азербайджанские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с разными странами Азербайджанские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с разными странами
Внешняя политика
8 июля 2025 г. 16:37
Азербайджанские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с разными странами

В Баку в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы" прошла восьмая панельная дискуссия под названием "Повестка двустороннего сотрудничества: вызовы и возможности".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в панельной дискуссии в качестве основных докладчиков приняли участие заместители министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, Эльнур Мамедов, Ялчин Рафиев и Самир Шарифов.

В целом, участники обсудили четыре основных направления в рамках заданной темы. В ходе панельной дискуссии были проанализированы текущие достижения двустороннего сотрудничества с отдельными странами, определены дальнейшие шаги на основе этого анализа и изучены механизмы, способствующие расширению двусторонних связей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diplomatları ayrı-ayrı ölkələrlə mövcud ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Путин провел телефонный разговор с Макроном
1 июля 2025 г. 20:55
В Воронеже арестован азербайджанский предприниматель Юсиф Халилов
ВидеоВ Воронеже арестован азербайджанский предприниматель Юсиф Халилов
1 июля 2025 г. 20:32
Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз
Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз
2 июля 2025 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi