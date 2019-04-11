Азербайджанские дипломаты и бизнесмены провели в Киеве акцию "Посади 100 деревьев!"

В связи со 100-летием азербайджанской дипломатии в столице Украины, Киеве, проведена акция "Посади 100 деревьев!". В акции, проведенной по инициативе посольства Азербайджана в Украине, приняли участие представители SOCAR по Украине, Торгового дома Азербайджана в Украине, посольства, азербайджанские и украинские бизнесмены.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Украине.

Посол Азер Худиев сказал во время акции, что основной целью проведения подобных мероприятий является увеличение зеленых насаждений в парках, созданных посольством. Нужно продолжать работы по реализации международных экологических программ, обеспечению восстановления и защиты природных ресурсов, организации национальных парков и созданию экологических сетей. В этом году отмечается 100-летие азербайджанской дипломатии. Внешняя политика Азербайджана служит таким целям как предотвращение угроз и опасностей для страны, устранение последствий военной агрессии и оккупации Армении по отношению к Азербайджану, прекращение незаконных действий на оккупированных территориях.

Главный директор SOCAR по Украине Эльчин Мамедов высоко оценил проведение подобных акций и отметил, что основная цель – внести вклад в защиту окружающей среды.

Затем в парке им.Муслима Магомаева в Киеве и в Парке азербайджано-украинской дружбы были посажены деревья, проведены оросительные работы.