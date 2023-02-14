Азербайджанские депутаты рассказали в ООН об экотерроре Армении

19:38

Азербайджанские депутаты в своем выступлении в ООН рассказали об экологическом терроре Армении против Азербайджана.

Как сообщает американское бюро Report, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялись ежегодные парламентские слушания "Остановите расточительство воды во имя людей и планеты, измените правила игры, инвестируйте в будущее" с участием парламентариев из 196 стран-членов организации.

На открытии международной встречи, инициированной президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Джабой Короси, минутой молчания была почтена память депутатов, погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения, а также присутствовавшей на мероприятии в прошлом году бывшего члена парламента Афганистана Мурсаль Набизаде, убитой в Кабуле в прошлом месяце.

На заседании парламентские представители стран-членов международной организации обсудили проблемы, связанные с водой, которая считается важнейшим элементом сохранения экосистемы.

В выступлениях говорилось, что в результате глобального потепления количество и качество возобновляемых водных ресурсов находится под угрозой. Более 80% стихийных бедствий, наносящих ущерб человеческой жизни и экосистеме, связаны с водой.

Депутаты Милли Меджлиса Шахин Исмаилов и Нагиф Гамзаев приняли участие в обсуждениях. В своих выступлениях парламентарии проинформировали представителей государств-членов об экологическом терроре, проводимом Арменией на исторических землях Азербайджана, в частности о загрязнении пресноводных бассейнов трансграничных рек.