Азербайджанские депутаты провели в Болгарии ряд встреч - ФОТО

София. 22 января. REPORT.AZ/ Находящиеся с визитом в Болгарии по приглашению председателя группы по дружбе с Азербайджаном Болгарского народного парламента, депутаты Милли Меджлиса Рауф Алиев, Агаджан Абиев и Сабир Гаджиев провели ряд встреч.

Как передает восточно-европейское бюро Report, депутаты в первую очередь встретились с председателем парламента Болгарии Цветой Караянчевой и членами азербайджано-болгарской группы по парламентским связям.

На встречах были обсуждены возможности сотрудничества, развитие связей по энергетике и культуре. Была отмечена значимость в связях в области туризма между двумя странами авиарейса Баку-София, пущенном в эксплуатацию на прошлой неделе.

Азербайджанская сторона на встрече заявила о заинтересованности в углублении сотрудничества двух стран в области образования. Были обсуждены вопросы сотрудничества Бакинского Славянского и Софийского Университета, а также получение образования посредством стипендиальных программ азербайджанскими студентами в Пловдивском Аграрном Университете и болгарскими студентами в Азербайджанской Дипломатической Академии.