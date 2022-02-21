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Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ 24 и 25 февраля азербайджанские депутаты примут участие на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в гибридном формате.
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

24 и 25 февраля азербайджанские депутаты примут участие на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в гибридном формате.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Депутат Милли Меджлиса, глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ, вице-президент структуры и специальный представитель ПА ОБСЕ по Юго-Восточной Европе Азай Гулиев 22 февраля посетит столицу Австрии Вену для участия в сессии. Председатель парламентского комитета Таир Миркишили, депутаты Агалар Велиев, Ульвия Агаева, Амина Агазаде и Турал Гянджалиев присоединятся к мероприятию в онлайн-режиме.

В ходе сессии будут представлены отчеты общих комитетов и спецпредставителей ПА ОБСЕ, обсуждена международная политическая ситуация, утвержден план действий организации на последующий период.

Азербайджанские депутаты выразят позицию страны по вопросам, стоящим на повестке заседания.

В рамках визита в Вену 23 февраля депутат Азай Гулиев примет участие в конференции, посвященной Ходжалинскому геноциду.

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Версия на английском языке Azerbaijani MPs to take part in OSCE PA winter session
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edəcəklər

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