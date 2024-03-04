Азербайджанские депутаты примут участие в заседании комитета ПАЧЭС

Состоится заседание комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Состоится заседание комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель комитета парламента по труду и социальной политике и комитета по культуре, образованию и социальным вопросам ПАЧЭС Муса Гулиев и депутат Рамин Мамедов отправятся сегодня в Скопье (Северная Македония).

В рамках визита депутаты Милли Меджлиса примут участие в обсуждениях на заседании комитета по культуре, образованию и социальным вопросам ПАЧЭС.

Визит завершится 6 марта.