О нас

Азербайджанские депутаты примут участие в заседании комитета ПАЧЭС

Азербайджанские депутаты примут участие в заседании комитета ПАЧЭС Состоится заседание комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Внешняя политика
4 марта 2024 г. 16:24
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании комитета ПАЧЭС

Состоится заседание комитета Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель комитета парламента по труду и социальной политике и комитета по культуре, образованию и социальным вопросам ПАЧЭС Муса Гулиев и депутат Рамин Мамедов отправятся сегодня в Скопье (Северная Македония).

В рамках визита депутаты Милли Меджлиса примут участие в обсуждениях на заседании комитета по культуре, образованию и социальным вопросам ПАЧЭС.

Визит завершится 6 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MPs to take part in PABSEC Committee meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar QDİƏT Parlament Məclisinin komitə iclasında iştirak edəcək

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Азербайджан
4 марта 2024 г. 14:51
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо премьер-министру Пакистана
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо премьер-министру Пакистана
4 марта 2024 г. 14:50
Спикер парламента: Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства
Спикер парламента: Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства
4 марта 2024 г. 14:07
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии
Президент Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии
4 марта 2024 г. 13:50
В Казахстане пройдет XII заседание Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПА
В Казахстане пройдет XII заседание Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям ТюркПА
4 марта 2024 г. 13:13
Председатель Народного собрания Болгарии посетил могилу Гейдара Алиева
Председатель Народного собрания Болгарии посетил могилу Гейдара Алиева
4 марта 2024 г. 13:11
В Баку проведен Саммит 2024 молодежной народной дипломатии
ФотоВ Баку проведен "Саммит 2024 молодежной народной дипломатии"
4 марта 2024 г. 12:25
Получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА будет упрощено
Получение вида на жительство в государствах-членах ТюркПА будет упрощено
4 марта 2024 г. 11:12
Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан
Председатель парламента Болгарии прибыл в Азербайджан
4 марта 2024 г. 02:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi