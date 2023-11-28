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Азербайджанские депутаты примут участие в обсуждениях на заседаниях ПАСЕ в Париже

Азербайджанские депутаты примут участие в обсуждениях на заседаниях ПАСЕ в Париже Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые пройдут с 30 ноября по 14 декабря в Париже (Франция).
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 11:29
Азербайджанские депутаты примут участие в обсуждениях на заседаниях ПАСЕ в Париже

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые пройдут с 30 ноября по 14 декабря в Париже (Франция).

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям ММ, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, депутаты Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Эркин Гадирли и Кямал Джафаров примут участие в заседаниях бюро ПАСЕ, комитетов по политическим вопросам и демократии, юридическим вопросам и правам человека, социальным вопросам и устойчивому развитию, культуре, образованию и науке.

На этих заседаниях будут рассмотрены вопросы выборов комиссара по правам человека СЕ и назначения докладчика по отмене смертной казни. Также среди тем будет усиление роли молодежи в работе ассамблеи, изменение климата, культурное наследие, предотвращение уничтожения культурной самобытности в военное и мирное время, насилие над детьми в Европе, пропавшие без вести мигранты и беженцы и др.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlar AŞPA-nın Parisdəki iclasında insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edəcəklər

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