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Азербайджанские депутаты находятся с рабочим визитом в Мексике

Азербайджанские депутаты находятся с рабочим визитом в Мексике Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Мексикой - Жаля Алиева и Эльшад Мирбашироглу в рамках рабочего визита в Мексику посетили Конгресс штата Идальго этой страны, ознакомились с административным зд
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 05:53
Азербайджанские депутаты находятся с рабочим визитом в Мексике

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Мексикой - Жаля Алиева и Эльшад Мирбашироглу в рамках рабочего визита в Мексику посетили Конгресс штата Идальго этой страны, ознакомились с административным зданием Конгресса и "Музей законодательства".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Президент Конгресса Хесус Лейнс приветствовал делегацию Милли Меджлиса и сказал, что очень рад видеть их в Идальго и уверен, что этот визит внесет позитивный вклад в развитие межпарламентских отношений между странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı deputatlar Meksika ştatlarının yerli konqreslərində görüşlər keçiriblər

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