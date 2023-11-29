Азербайджанские депутаты находятся с рабочим визитом в Мексике

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Мексикой - Жаля Алиева и Эльшад Мирбашироглу в рамках рабочего визита в Мексику посетили Конгресс штата Идальго этой страны, ознакомились с административным зд

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Мексикой - Жаля Алиева и Эльшад Мирбашироглу в рамках рабочего визита в Мексику посетили Конгресс штата Идальго этой страны, ознакомились с административным зданием Конгресса и "Музей законодательства".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Президент Конгресса Хесус Лейнс приветствовал делегацию Милли Меджлиса и сказал, что очень рад видеть их в Идальго и уверен, что этот визит внесет позитивный вклад в развитие межпарламентских отношений между странами.