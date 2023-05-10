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Азербайджанские депутаты будут наблюдать за выборами в Турции

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за выборами в Турции Группа депутатов Милли Меджлиса 11 мая посетит Анкару и Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 12:09
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за выборами в Турции

Группа депутатов Милли Меджлиса 11 мая посетит Анкару и Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках визита председатель комитета Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, депутаты Агалар Велиев и Анар Мамедов по линии ТЮРКПА, депутат Азай Гулиев по линии ПА ОБСЕ, депутаты Рафаэль Гусейнов и Кямал Джафаров по линии ПАСЕ ознакомятся с подготовкой к президентским и парламентским выборам 14 мая и в день выборов понаблюдают за ходом голосования на участках, а также активностью избирателей.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliamentarians to observe elections in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Türkiyədə seçkiləri müşahidə edəcəklər

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