Азербайджанские депутаты будут наблюдать за выборами в Турции

Группа депутатов Милли Меджлиса 11 мая посетит Анкару и Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.

Группа депутатов Милли Меджлиса 11 мая посетит Анкару и Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках визита председатель комитета Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, депутаты Агалар Велиев и Анар Мамедов по линии ТЮРКПА, депутат Азай Гулиев по линии ПА ОБСЕ, депутаты Рафаэль Гусейнов и Кямал Джафаров по линии ПАСЕ ознакомятся с подготовкой к президентским и парламентским выборам 14 мая и в день выборов понаблюдают за ходом голосования на участках, а также активностью избирателей.