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Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 12:36
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнов, председатель парламентской комиссии Эльдар Ибрагимов, депутаты Джаваншир Пашазаде, Эльман Насиров, Арзу Нагиев по линии ПА СНГ, Фазиль Мустафа, Анар Мамедов по линии ТюркПА с целью наблюдения за предстоящими внеочередными президентскими выборами в Республике Узбекистан 9 июля посетят Ташкент.

Депутаты ознакомятся с подготовительной работой, проводимой на избирательных участках, будут наблюдать за активностью граждан в процессе голосования, соблюдением процедурных правил.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Özbəkistanda prezident seçkilərini müşahidə edəcəklər

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