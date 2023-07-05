Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане.

Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнов, председатель парламентской комиссии Эльдар Ибрагимов, депутаты Джаваншир Пашазаде, Эльман Насиров, Арзу Нагиев по линии ПА СНГ, Фазиль Мустафа, Анар Мамедов по линии ТюркПА с целью наблюдения за предстоящими внеочередными президентскими выборами в Республике Узбекистан 9 июля посетят Ташкент.

Депутаты ознакомятся с подготовительной работой, проводимой на избирательных участках, будут наблюдать за активностью граждан в процессе голосования, соблюдением процедурных правил.