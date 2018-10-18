Азербайджанские депутаты будут наблюдать за президентскими выборами в Грузии

Тбилиси. 18 октября. REPORT.AZ/ "Депутаты азербайджанского парламента будут наблюдать за предстоящими 28 октября в Грузии президентскими выборами".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил член Милли Меджлиса, руководитель Азербайджано-грузинской межпарламентской дружественной группы Афлатун Амашов.

По его словам, на данный момент ведутся консультации относительно поездки азербайджанских депутатов в Грузию в качестве наблюдателей.

Отметим, что за президентскими выборами в соседней стране также будет наблюдать делегация Центризбиркома Азербайджана в составе 4 человек.