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Азербайджанская община выразила протест безответственным шагам французских политиков

Азербайджанская община выразила протест безответственным шагам французских политиков Проживающая во Франции азербайджанская община выразила решительный протест против незаконной поездки кандидата в президенты Франции Валери Перкесс вместе с французскими депутатами Брюно Ретайо и Мишелем Барнье в Карабахский регион Азербайджана.
Внешняя политика
25 декабря 2021 г. 19:22
Азербайджанская община выразила протест безответственным шагам французских политиков

Проживающая во Франции азербайджанская община выразила решительный протест против незаконной поездки кандидата в президенты Франции Валери Пекресс вместе с французскими депутатами Брюно Ретайо и Мишелем Барнье в Карабах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Координационным советом азербайджанцев Франции (КСАФ).

«Азербайджанская община решительно осуждает незаконную поездку кандидата в президенты Валери Пекресс, сенатора Брюно Ретайо и бывшего депутата Европейского парламента Мишеля Барнье в Карабахский регион Азербайджанской Республики и встречу с лидерами непризнанного международной общественностью сепаратистского режима: “Этот безответственный политический шаг особенно деструктивен и опасен в контексте последнего сближения глав государств Азербайджана и Армении, стремящихся добиться прочного мира в Кавказском регионе» - говорится в заявлении.

Наши соотечественники напомнили госпоже Пекресс, что в случае избрания президентом Франции эта поездка подорвет ее авторитет как будущего участника мирного процесса и отстранит Францию от любых международных переговоров.

Отмечается, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон внес свой вклад во встречу Президента Азербайджана с премьер-министром Армении. “Французы, остающиеся привержены посредническим традициям Франции в международных конфликтах, отказывающиеся от той или иной инструментализации столкновения интересов на выборах, могут лишь приветствовать ее уважительный и ответственный подход”, - подчеркивают члены КСАФ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan icması fransalı siyasətçilərin məsuliyyətsiz addımına etiraz ediblər

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