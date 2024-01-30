Азербайджанская община провела в столице Италии мирную акцию протеста

На знаменитой площади Пьяцца деи Санти Апостоли в Риме состоялась мирная акция протеста азербайджанской общины Италии.

На знаменитой площади Пьяцца деи Санти Апостоли в Риме состоялась мирная акция протеста азербайджанской общины Италии.

Как сообщает Report, в акции, организованной Азербайджано-Итальянской ассоциацией молодежи и азербайджанской молодежью, проживающей в Италии, прозвучали призывы к мировому сообществу в связи с продолжением армянской стороной экологического террора на территории Азербайджана, препятствованием миру в регионе, невыдачей минных карт Арменией и нарушением требований международного права и прав человека.

Скандируя лозунги “Мы хотим мира!", "Остановите минный террор!" участники акции потребовали справедливости от международного сообщества.

Напомним, что в настоящее время азербайджанская диаспора проводит серию мероприятий и акций в разных странах мира.

