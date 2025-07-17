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Азербайджанская НПО планирует провести акцию перед офисом ООН в Женеве в связи с пропавшими без вести во время войны

Азербайджанская НПО планирует провести акцию перед офисом ООН в Женеве в связи с пропавшими без вести во время войны 16:36
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 16:54
Азербайджанская НПО планирует провести акцию перед офисом ООН в Женеве в связи с пропавшими без вести во время войны

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" начало реализацию проекта "Неуслышанный голос семей пропавших без вести".

Как сообщает Report, проект проводится при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, и его цель - донести правду об Азербайджане до мира.

Основная цель проекта - проведение мирной акции перед офисом ООН в Женеве.

В акции примут участие члены семей 7 пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

В Общественном объединении отметили: "Мы призовем ООН повлиять на Армению для предоставления азербайджанскому государству и семьям пропавших информации о судьбе и местах захоронения пропавших без вести азербайджанцев. Нужно донести правду об Азербайджане до мира, повысить осведомленность ООН о пропавших без вести азербайджанцах".

Отметим, что по данным на 1 июня 2025 года, в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников зарегистрировано 3 990 человек как пропавшие без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Из них 3 984 человека пропали без вести в 90-х годах XX века, то есть во время первой Карабахской войны, а 6 человек - во время 44-дневной второй Карабахской войны в 2020 году. Из 3 990 человек 3 211 - военнослужащие, 779 - гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 - несовершеннолетние дети, 284 - женщины, 316 - пожилые люди.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-si BMT-nin Cenevrə ofisi qarşısında müharibədə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı aksiya keçirməyi planlaşdırır

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