Азербайджанская НПО планирует провести акцию перед офисом ООН в Женеве в связи с пропавшими без вести во время войны

16:36

Общественное объединение "Семьи пропавших без вести Карабаха" начало реализацию проекта "Неуслышанный голос семей пропавших без вести".

Как сообщает Report, проект проводится при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, и его цель - донести правду об Азербайджане до мира.

Основная цель проекта - проведение мирной акции перед офисом ООН в Женеве.

В акции примут участие члены семей 7 пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

В Общественном объединении отметили: "Мы призовем ООН повлиять на Армению для предоставления азербайджанскому государству и семьям пропавших информации о судьбе и местах захоронения пропавших без вести азербайджанцев. Нужно донести правду об Азербайджане до мира, повысить осведомленность ООН о пропавших без вести азербайджанцах".

Отметим, что по данным на 1 июня 2025 года, в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников зарегистрировано 3 990 человек как пропавшие без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Из них 3 984 человека пропали без вести в 90-х годах XX века, то есть во время первой Карабахской войны, а 6 человек - во время 44-дневной второй Карабахской войны в 2020 году. Из 3 990 человек 3 211 - военнослужащие, 779 - гражданские лица. Среди гражданских лиц 71 - несовершеннолетние дети, 284 - женщины, 316 - пожилые люди.