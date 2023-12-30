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Азербайджанская национальная кухня и музыка были представлены в Туркменистане

Азербайджанская национальная кухня и музыка были представлены в Туркменистане В столице Туркменистана Ашхабаде при организации посольства Азербайджана в этой стране состоялось мероприятие под названием "Азербайджанская национальная кухня и музыка".
Внешняя политика
30 декабря 2023 г. 10:05
Азербайджанская национальная кухня и музыка были представлены в Туркменистане

В столице Туркменистана Ашхабаде при организации посольства Азербайджана в этой стране состоялось мероприятие под названием "Азербайджанская национальная кухня и музыка".

Об этом Report сообщили в диппредставительстве.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана Гисмят Гёзалов проинформировал гостей об азербайджанской национальной кухне и музыке, а также об азербайджано-туркменских отношениях, поздравил участников мероприятия по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

В мероприятии также приняли участие начальник протокольного управления МИД Туркменистана Нурмухаммет Бердыев, руководители и представители аккредитованных в Туркменистане иностранных дипмиссий, в том числе США, Турции, России, Пакистана и Японии, а также представители общественности и проживающие в Туркменистане азербайджанцы.

Принявшие участие в мероприятии послы пожелали счастья, процветания и прогресса азербайджанскому народу.

На банкете были представлены блюда азербайджанской национальной кухни и сладости, прозвучала национальная музыка, гостям были представлены материалы, связанные с историей, культурой, искусством, ковровым искусством и туристическим потенциалом Азербайджана, национальные музыкальные инструменты, а также продукция, выпускаемая под брендом Made in Azerbaijan.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan milli mətbəxi və musiqisi Türkmənistanda təqdim olunub

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