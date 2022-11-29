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Азербайджанская музыка прозвучала в британском парламенте

Азербайджанская музыка прозвучала в британском парламенте В британском парламенте по инициативе члена Палаты лордов Великобритании баронессы Манзилы Уддин и посольства Азербайджана в Лондоне состоялось мероприятие под названием "Роль женщин в дипломатии".
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 06:14
Азербайджанская музыка прозвучала в британском парламенте

В британском парламенте по инициативе члена Палаты лордов баронессы Манзилы Уддин и посольства Азербайджана в Лондоне состоялось мероприятие под названием "Роль женщин в дипломатии".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Открывшая мероприятие Манзила Удин, подчеркнула богатство и красоту азербайджанской культуры. Баронесса отметила высокое внимание, уделяемое в нашей стране правам женщин.

На мероприятии известная азербайджанская певица Сабина Ракчеева исполнила музыку Фикрета Амирова.

Во встрече, проведенном в Палате лордов, приняли участие представительницы обеих палат британского парламента, в том числе торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, послы, аккредитованные в Лондоне, члены дипломатического корпуса и т.д.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Britaniyanın parlamentində Azərbaycan musiqisi səslənib

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