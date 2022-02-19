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Азербайджанская молодежь примет участие в международном дипломатическом форуме в Украине

Азербайджанская молодежь примет участие в международном дипломатическом форуме в Украине Азербайджанская молодежь примет участие в Международном молодежном дипломатическом форуме, который пройдет в Украине осенью этого года.
Внешняя политика
19 февраля 2022 г. 13:14
Азербайджанская молодежь примет участие в международном дипломатическом форуме в Украине

Азербайджанская молодежь примет участие в Международном молодежном дипломатическом форуме, который пройдет в Украине осенью этого года.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Украины Марина Попатенко во время встречи в Киеве с председателем Общественного объединения "Реформаторская молодежь" Фаридом Шахбазлы.

Замминистра отметила, что Украина намерена пригласить молодежь из Азербайджана на этот форум, который состоится в сентябре: "Украина, находящаяся на пороге реформ, заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном в сфере совершенствования молодежного движения, так же как и в других сферах".

M.Попатенко сказала, что внимательно следит за молодежной политикой Азербайджана: "Молодежное движение, молодые кадры занимают ведущее место в основе любых реформ. Учитывая этот фактор, мы заинтересованы в проведении с Азербайджаном взаимных мероприятий, форумов".

Ф.Шахбазлы проинформировал об успехах Азербайджана в молодежной политике, в частности о новшествах, произошедших в последнее время.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani youth to attend international diplomatic forum in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı gənclər Ukraynada beynəlxalq diplomatik foruma qatılacaqlar 

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