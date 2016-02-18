​Азербайджанская молодежь почтила память жертв теракта в Анкаре - ФОТО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке министерства молодежи и спорта и Главного управления молодежи и спорта города Баку столичная молодежь, представители управлений спорта, общественных объединений и TGT собрались у посольства Турции в Азербайджане, чтобы почтить память жертв совершенного вчера в Анкаре теракта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства молодежи и спорта.

Собравшиеся у посольства держали в руках флаги Азербайджана и Турции. Они возложили цветы к зданию посольства, почтили память жертв терактов. Демонстрируя единство, присутствующие осудили теракты и потребовали наказать виновных по всей строгости закона.

Они заявили, что Азербайджан страдает от армянского террора. Было подчеркнуто, что террор не имеет ни религии, ни нации, и что в этот трудный день азербайджанская молодежь находится рядом с Турцией.