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    ​Азербайджанская молодежь почтила память жертв теракта в Анкаре - ФОТО

    Молодежь собралась перед посольством Турции в Азербайджане

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке министерства молодежи и спорта и Главного управления молодежи и спорта города Баку столичная молодежь, представители управлений спорта, общественных объединений и TGT собрались у посольства Турции в Азербайджане, чтобы почтить память жертв совершенного вчера в Анкаре теракта.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства молодежи и спорта.

    Собравшиеся у посольства держали в руках флаги Азербайджана и Турции. Они возложили цветы к зданию посольства, почтили память жертв терактов. Демонстрируя единство, присутствующие осудили теракты и потребовали наказать виновных по всей строгости закона.

    Они заявили, что Азербайджан страдает от армянского террора. Было подчеркнуто, что террор не имеет ни религии, ни нации, и что в этот трудный день азербайджанская молодежь находится рядом с Турцией. 

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