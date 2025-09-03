Азербайджанская исследовательница затронула тему прав западных азербайджанцев на Женевском саммите ООН

Молодая азербайджанская исследовательница Нурджан Амирджанова подняла тему прав западных азербайджанцев на международном мероприятии "Глобальный молодежный саммит за перемены 2025", проходившем в штаб-квартире ООН в Женеве.

Как сообщает американское бюро Report, саммит, собравших молодых людей из разных уголков мира, был организован Молодежным центром диалога и мира (YCDP) совместно с Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (UNITAR).

Амирджанова, будучи единственным представителем с Южного Кавказа, в своем докладе обратила внимание на права вынужденных переселенцев. Она особенно подчеркнула важность признания права западных азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение на родину в контексте международных прав человека.

"Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах закрепляют право людей на возвращение в свою страну. Верховный комиссар ООН по делам беженцев подчеркивает важность добровольного, безопасного и достойного возвращения. Западные азербайджанцы были депортированы с территории Армении в 1987-1991 годах, более 250 тысяч человек потеряли родину, села были опустошены, исторические памятники разрушены. Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана, принятая в 2022 году, предусматривает мирное решение этого вопроса в соответствии с принципами международного права. Возвращение людей к своим родным местам - это не только возвращение в физическое пространство, но и восстановление связи с культурным наследием, историей. Этот принцип должен быть применим к западным азербайджанцам так же, как он применяется к палестинским, африканским, балканским и ближневосточным беженцам", - отметила молодая исследовательница.

В своем выступлении она также подчеркнула, что Вашингтонское соглашение 2025 года и планируемый проект Зангезурского коридора могут создать историческую возможность не только с точки зрения экономики и безопасности, но и для восстановления прав и установления мира.

В ходе панельной дискуссии "Права человека с точки зрения молодежи" в рамках саммита Амирджанова обсудила с участниками из разных стран глобальные вопросы прав человека и подчеркнула важность более активного продвижения права западных азербайджанцев на возвращение домой в международной повестке дня.

Отметим, что Нурджан Амирджанова сейчас получает магистерское образование по международным отношениям в Университете Этвеша Лоранда в Венгрии, а степень бакалавра получила по глобальным гуманитарным наукам в Университете Сапиенца в Италии. Девушка владеет шестью языками, и имеет опыт работы в мультикультурной среде. В настоящее время она является членом правления ассоциации выпускников Азербайджана в Венгрии и работает молодым исследователем в Институте европейских политических исследований и прав человека.