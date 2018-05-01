Азербайджанская и армянская молодежь провели в Тбилиси совместную акцию

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Тбилиси. 1 мая. REPORT.AZ/ 1 мая проживающие в Грузии молодые азербайджанцы, грузины и армяне провели акцию "Мир и будущее на Кавказе".

Как сообщает грузинское бюро Report, участники акции держали в руках написанные на трех языках плакаты с лозунгами "Азербайджанская и армянская молодежь для мирного Кавказа!", "Для мира и будущего!", "Новое поколение выбирает мир!" и пр.

Цель проведения акции заключается в достижении мира и стабильности в регионе.