Азербайджанская Губа и кыргызский Кант подписали протокол о побратимских связях

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Между азербайджанским городом Губа и кыргызским Кантом подписан протокол намерений о побратимских связях и сотрудничестве.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Азербайджане, в связи с этим Губу посетила делегация во главе с мэром Канта Эркином Абдрахмановым.

В состав кыргызской делегации вошли председатель Кантского городского Кенеша (Совета) Азатбек Майлабеков, депутаты Кенеша города Кант Рагим Рагимов, Джолдошбек Керимкулов, Кундус Малтаева, Адилет Ногойбаев, Вагиф Кулиев и Насиб Мамедов.

В ходе своего визита делегация Кыргызстана посетила город Баку и город Губа, возложила цветы к мемориальным памятникам национальному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, ознакомилась с культурными, туристическими и историческими достопримечательностями, промышленными предприятиями и сельскохозяйственными объектами Губинского района, приняла участие в празднике яблок, проводимых в городе Губа для широкой общественности Азербайджана, журналистских кругов и дипломатического корпуса, аккредитованного в г.Баку.

Состоялись переговоры кыргызской делегации с руководством Исполнительной власти Губинского района Яшаром Мамедовым. В ходе обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия достигнута договоренность об обмене специалистами в различных областях районного и городского хозяйства, о приглашении представителей сторон на молодежные, спортивные и культурный мероприятия, проводимых в Канте и Губе. Стороны согласились информировать друг друга о проведении тендеров, инвестиционных проектах и мероприятий, носящих международный характер.

Отметим, что в городе Кант компактно проживает азербайджанская диаспора Кыргызстана.