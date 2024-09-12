Азербайджанская дипломатия вносит активный вклад в подготовку климатического саммита в Баку

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в ходе встречи с нидерландскими бизнес-кругами обсудил перспективы взаимоотношений между двумя странами и подготовку к Бакинскому климатическому саммиту.

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в ходе встречи с нидерландскими бизнес-кругами обсудил перспективы взаимоотношений между двумя странами и подготовку к климатическому саммиту в Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Гааге.

"В Гааге 11 сентября состоялась встреча посла Р.Мустафаева с руководителями и представителями около 100 нидерландских компаний, стартапов и бизнес-ассоциаций, занятых в частном секторе. Встреча состоялась в рамках работы МИД Азербайджана по подготовке к климатическому саммиту COP29” – говорится в сообщении.

Встреча была организована посольством совместно с офисом спецпредставителя Нидерландов по климату в формате дискуссионного форума.

Посол проинформировал участников форума о состоянии и перспективах двусторонних азербайджано-нидерландских экономических отношений, о работе азербайджанской стороны по подготовке бакинского саммита в рамках СOP29, о приоритетах и инициативах азербайджанского председательства и о возможном участии нидерландского частного сектора в реализации данных инициатив.

В ходе состоявшейся в этот же день встречи посла с исполнительным директором компании ILX Management Манфредом Схеперсом обсуждались перспективы ее дальнейшего сотрудничества с Азербайджаном в области "зеленой энергетики" и участия в бакинском климатическом саммите в ноябре этого года.

Отмечалось, что ILX Management активно сотрудничает с Азербайджаном и вместе с Европейским банком реконструкции и развития инвестировала значительные средства в проект ветряной электростанции Апшерон-Хызы мощностью в 240 мегаватт - первый в Азербайджане и крупнейший в регионе южного Кавказа проект по производству “чистой” электроэнергии.

“Дипломат отметил, что пенсионные фонды традиционно являются самыми консервативными игроками финансового рынка, поэтому участие такой крупной компании как ILX Management в проекте альтернативной энергетики в Азербайджане свидетельствует о высокой привлекательности данного сектора экономики Азербайджана и грамотной политике руководства страны по обеспечению ”зеленого перехода”, - говорится в информации.