Азербайджанская диаспорская организация в Норвегии призвала местное правительство к справедливости

Организация молодежи азербайджанцев Норвегии призвала правительство королевства проявлять сбалансированный и справедливый подход в обсуждениях и процессах принятия решений, связанных с Азербайджаном.

Организация молодежи азербайджанцев Норвегии призвала правительство королевства проявлять сбалансированный и справедливый подход в обсуждениях и процессах принятия решений, связанных с Азербайджаном.

Как сообщает Report, организация выступила с соответствующим заявлением.

В обращении учредителя организации Рамиля Алиева к правительству Норвегии описывается текущая ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, масштабные строительно-восстановительные работы, проводимые на этих территориях.

Он обратил внимание на то, что работы, проводимые в этих регионах, которые были разрушены и подверглись серьезному экологическому террору в результате многолетней армянской оккупации, являются ярким примером приверженности Азербайджана миру, устойчивому развитию и региональной стабильности.