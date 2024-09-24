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Азербайджанская диаспора в Нидерландах запросила встречу в парламенте из-за позиции Амстердама

Азербайджанская диаспора в Нидерландах запросила встречу в парламенте из-за позиции Амстердама 15:07
Внешняя политика
24 сентября 2024 г. 15:33
Азербайджанская диаспора в Нидерландах запросила встречу в парламенте из-за позиции Амстердама

Представители азербайджанской диаспоры в Нидерландах возмущены позицией правительства страны, назвавшего освобождение Карабаха "захватом", и требуют встречи с членами парламента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

По информации ведомства, азербайджанская община в Нидерландах выразила недовольство таким определением в разделе "Международная безопасность" программы нового правительства страны, выступив с заявлением о предвзятости позиции официального Амстердама и призвав к объективности и уважению к территориальной целостности Азербайджана.

"Подобные действия не способствуют установлению мира, а лишь разжигают конфликт", - говорится в заявлении азербайджанской общины, заявившей о намерении продолжить протесты.

Союз женщин "Ана Ватан" направил в парламент Нидерландов обращение с просьбой о встрече и подготовил петицию. На официальном сайте парламента сообщается, что обращение зарегистрировано и такая встреча состоится, но ее сроки не указываются.

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Версия на английском языке Azerbaijani diaspora in Netherlands requests meeting in parliament due to Amsterdam's position
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diaspor nümayəndələri Niderland parlamentinə görüş üçün müraciət ediblər

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