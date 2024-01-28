Азербайджанская диаспора в Нидерландах провела мирную акцию протеста

Ассоциация азербайджанских женщин Европы "Ана Вэтэн", в которую входят активистки из нескольких европейских стран, в том числе из Нидерландов, провела сегодня митинг перед посольством Армении в Гааге.

Ассоциация азербайджанских женщин Европы "Ана Вэтэн", в которую входят активистки из нескольких европейских стран, в том числе из Нидерландов, провела сегодня акцию протеста перед посольством Армении в Гааге.

Как сообщает Report, в ходе акции лидер организации "Ана Вэтэн" Маисса Агамирзаева выступила с требованием к властям Армении предоставить Азербайджану точные минные карты для защиты населения освобожденных территорий.

В ходе мероприятия члены ассоциация скандировали лозунги "Мы хотим мира" и "Остановим минный террор".

Акция протеста была проведена с целью предотвращения распространения ложной информации со стороны армянских организаций после акции протеста, состоявшейся 27 января в Женеве.

Джамал Мустафаев

