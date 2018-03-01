Азербайджанская диаспора предложила помощь в реконструкции крупнейшей синагоги в Хьюстоне

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора предложила финансовую помощь по реконструкции крупнейшей синагоги в Хьюстоне, пострадавшей от урагана, передает Report со ссылкой на ISRA.

Работники посольства Азербайджана в США, Азербайджанско-израильская международная ассоциация (АЗИЗ) и члены Конгресса США совершили визит в синагогу еврейской общины Хьюстона – Конгрегации Бет Ешурун и изучили, как продвигается реставрация здания, получившего повреждения в прошлом году.

В ходе мероприятия директор АЗИЗ Лев Спивак рассказал о традициях толерантности и мультикультурализма в Азербайджане и о проделанной работе по укреплению дружбы между Израилем и Азербайджаном.

В ответ на это, раввин Дэвид Розен похвалил культуру Азербайджана как страны, в которой никогда не было замечено антисемитизма.