Азербайджанская делегация приняла участие на траурной церемонии Хашеми Рафсанджани

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация находилась с визитом в столице Ирана Тегеране для участия в траурной церемонии бывшего президента Ирана Хашеми Рафсанджани.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии Ени Азербайджан, депутат Айдын Мирзазаде.

В состав делегации под руководством первого заместителя председателя Милли Меджлиса Зияфета Аскерова вошли депутаты Иса Габиббейли, Шамсаддин Гаджиев, Гусейнбала Миралямов, Нариман Алиев, Айдын Мирзазаде, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Гаджи Фуад Нуруллаев.

Делегация участвовала на траурной церемонии на государственном уровне и выразила соболезнования.

В рамках визита Зияфет Аскеров встретился с министром иностранных дел Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом.

Азербайджанская делегация также приняла участие на заседании Консультативного совета (парламента) Ирана.