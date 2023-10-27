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Азербайджанская делегация распространила заявление в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

Азербайджанская делегация распространила заявление в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы "Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения и предвзятое отношение к нашей стране, содержащиеся в принятой 26 октября Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы декларации по Карабахскому региону Азербайджана".
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 22:56
Азербайджанская делегация распространила заявление в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

"Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения и предвзятое отношение к нашей стране, содержащиеся в принятой 26 октября Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы декларации по Карабахскому региону Азербайджана".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении азербайджанской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

В нем отмечается, что в течение длительного времени членства Азербайджана в Совете Европы 20 процентов территории страны находилось под армянской оккупацией, в результате проводимой Арменией политики этнических чисток беженцами и вынужденными переселенцами стали около миллиона азербайджанцев.

Однако за минувший период эти вопросы ни разу специально не обсуждались в Конгрессе, не озвучивалась позиция по поводу грубых нарушений международного права и гуманитарных последствий этого, подчеркивается в документе. Кроме того, не уделялось внимания гуманитарным проблемам, с которыми столкнулся Азербайджан в постконфликтный период после 2020 года, в том числе из-за полного разрушения во время оккупации сотен населенных пунктов на азербайджанских территориях, массового загрязнения этих территорий минами и влияния всего этого на безопасное и достойное возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома. На этом фоне вызывает глубокое сожаление принятие Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы декларации, искажающей локальные антитеррористические мероприятия, осуществленные Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года в целях устранения угрозы безопасности, исходившей от присутствия на суверенных территориях Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований.

Кроме того, в декларации Конгресса не были должным образом отражены последовательные усилия Азербайджана по установлению прочного мира в регионе и реинтеграции армянского населения Карабахского региона, а также провокационные действия Армении, направленные на подрыв этих усилий.

"В этой связи считаем безответственным втягивать Конгресс в коварную политическую кампанию против Азербайджана и подрывать конструктивное сотрудничество между нашей страной и этой структурой. Азербайджанская делегация отвергает такой несправедливый подход к нашей стране и призывает Конгресс проявлять должную осторожность в отношении мирного процесса в нашем регионе, действуя строго в рамках своего мандата", - говорится в заявлении азербайджанской делегации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın AŞ-ın Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresindəki nümayəndə heyəti bəyanat yayıb

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