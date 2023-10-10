Азербайджанская делегация приняла участие в VII Международном форуме адвокатов

5-7 октября текущего года делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (КААР) Анаром Багировым по приглашению Национальной коллегии адвокатов Казахстана совершила официальный визит в Астану для участия в VII Казахстанск

Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по приглашению Национальной коллегии адвокатов Казахстана 5-7 октября текущего года находилась с официальным визитом в Астане для участия в VII Казахстанском международном форуме адвокатов "Сильная адвокатская профессия, основанная на верховенстве закона".

Как сообщает Report , цель форума заключалась в обсуждении вопросов регулирования адвокатской деятельности на благо общества, а также продвижение адвокатских объединений, как одной из важнейших основ правовых систем этих стран.

Помимо А.Багирова, в мероприятии также приняли участие член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Вугар Бабаев и заместитель председателя Дисциплинарной комиссии адвокатов Эльхан Гулиев.

В рамках форума азербайджанская делегация провела встречи с руководителями международных организаций и коллегий адвокатов ряда стран, был проведен обмен опытом, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.