О нас

Азербайджанская делегация приняла участие в VII Международном форуме адвокатов

Азербайджанская делегация приняла участие в VII Международном форуме адвокатов 5-7 октября текущего года делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики (КААР) Анаром Багировым по приглашению Национальной коллегии адвокатов Казахстана совершила официальный визит в Астану для участия в VII Казахстанск
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 23:00
Азербайджанская делегация приняла участие в VII Международном форуме адвокатов

Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым по приглашению Национальной коллегии адвокатов Казахстана 5-7 октября текущего года находилась с официальным визитом в Астане для участия в VII Казахстанском международном форуме адвокатов "Сильная адвокатская профессия, основанная на верховенстве закона".

Как сообщает Report, цель форума заключалась в обсуждении вопросов регулирования адвокатской деятельности на благо общества, а также продвижение адвокатских объединений, как одной из важнейших основ правовых систем этих стран.

Помимо А.Багирова, в мероприятии также приняли участие член президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Вугар Бабаев и заместитель председателя Дисциплинарной комиссии адвокатов Эльхан Гулиев.

В рамках форума азербайджанская делегация провела встречи с руководителями международных организаций и коллегий адвокатов ряда стран, был проведен обмен опытом, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоVəkillər Kollegiyasının nümayəndə heyəti VII Beynəlxalq Vəkillər Forumunda iştirak edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi