Азербайджанская делегация приняла участие в представлении кандидатов от правящей партии Турции в Измире

Правящая Партия Справедливости и развития (AK Parti) представила кандидатов на запланированные 14 мая выборы в Великое национальное собрание Турции от Измира.

Правящая Партия Справедливости и развития (AK Parti) представила кандидатов на запланированные 14 мая выборы в Великое национальное собрание Турции от Измира.

Как сообщает командированный в Измир сотрудник Report, в церемонии приняли участие представители турецкого правительства, председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по здравоохранению, руководитель рабочей группы по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов, члены партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), азербайджанские депутаты Анар Искендеров, Азер Бадамов, член инспекционной комиссии ПЕА, депутат Малахат Ибрагимгызы, председатель Бинагадинской районной организации ПЕА Вюсал Исмайлов и др.

В начале мероприятия минутой молчания почтили память создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Также был продемонстрирован фильм "100-летие Турции".

Глава Измирского офиса AK Parti Билал Сайгылы в своем выступлении рассказал об успехах, достигнутых под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Выступивший следом А.Амирасланов отметил, что в период 44-дневной Отечественной войны президент и народ братской страны были рядом с Азербайджаном.

Кандидат AK Parti в депутаты от Измира Эйюп Кадир Инан поблагодарил азербайджанскую делегацию за участие в мероприятии.

Мероприятие продолжилось выступлениями.